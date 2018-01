Waterschade aan eeuwenoud blokhuis Stavoren valt mee

De schade aan het fundament van het eeuwenoude blokhuis van Stavoren lijkt mee te vallen. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het monumentale fundament zit in een tijdelijke behuizing om het te beschermen tegen de elementen. Door al het regenwater van de afgelopen weken, is dat volgelopen. Het water is er nu uit gepompt en er wordt bekeken hoe kan worden voorkomen dat zoiets weer gebeurt.

Op het moment wordt er gewerkt aan een replica van de burcht die in de 16e eeuw in het centrum van Stavoren stond. Het fundament wordt verwerkt in een glasconstructie in de vloer van dat gebouw.