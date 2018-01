Eigenaar dode schapen: "Optreden tegen bijtende honden"

Als een hond een schaap doodbijt, moet voortaan de chip van de hond worden uitgelezen en ook moet de hond met een apparaat worden gescand om te kijken of hij nog oormerken in zijn buik heeft zitten. Dat is de grote wens van veehouder Johannes de Jong uit Leeuwarden. Een aantal van zijn schapen werden vrijdag en zaterdag aangevallen door een hond. Zeven schapen zijn in totaal doodgebeten.

Wat De Jong verbaasd, is dat de politie eigenlijk niets kan doen. Er wordt geregistreerd wat er is gebeurd, maar zo'n bijtende hond in beslag nemen, doet de politie niet.

Excuses

De rust is bij de familie De Jong nu weer wat wedergekeerd. Ze hebben intussen contact gehad met de eigenaren van de herdershond en die hebben hun excuses aangeboden. De schade wordt vergoed en de eigenaar heeft het dier een bekband aan laten meten en heeft toegezegd hem aan de lijn de houden.