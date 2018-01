Cor Trompetter is de lijsttrekker van de nieuwe partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf. De partij is ontstaan uit een fusie van de PvdA Weststellingwerf, Weststellingwerf Natuurlijk! en Vrijheid voor Allen. Met de samenwerking willen de partijen versplintering in de gemeentepolitiek tegengaan. De nieuwe partij wil hem met name richten op het goed gebruiken van de aarde.

Trompetter is nu ook al actief in de politiek. Hij zit nu voor de PvdA als wethouder in het college van Weststellingwerf.