Martine Adema uit Leeuwarden wint fotowedstrijd mantelzorg

Martine Adema uit Leeuwarden is met de bovenstaande foto de Friese winnaar geworden van een fotowedstrijd die is uitgeschreven om mantelzorgers een gezicht te geven. Deelnemers moesten een foto inzenden van iemand die dement is, samen met een mantelzorger. Een jury heeft uit driehonderd inzendingen twaalf winnaars gekozen.

"Tom heeft sinds 2008 de diagnose en is nu onbereikbaar dichtbij! Hij praat niet meer, begrijpt nog erg weinig en slaapt veel. Het gemis is groot", is als bijschrift bij de foto te lezen.

De wedstrijd is uitgeschreven door Alzheimer Nederland, Mezzo en Solo Stories. Dat is de producent van een theatervoorstelling naar aanleiding van het boek 'Ma' dat journalist Hugo Borst schreef over het mantelzorgen van zijn demente moeder. De foto van Martine Adema wordt met de elf andere winnaars onderdeel van een tentoonstelling, die de komende maanden meereist met de theaterproductie.

In februari is de voorstelling in Sneek te zien, in maart in Franeker en in Heerenveen en in mei in Drachten.