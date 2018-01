Meningen verdeeld over Van der Valk-hotel bij Heerenveen

Lang niet alle inwoners van Heerenveen zijn even blij met de komst van een nieuw Van der Valk-hotel. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Sommige omwonenden en ondernemers zijn bang dat de rest zal verdwijnen en dat het nieuwe hotel hen klanten zal kosten. Anderen zien juist kansen.

Het Van der Valk-concern heeft interesse in de bouw van een hotel aan de A32 bij Skoatterwâld en Oranjewoud. De gemeente wilde, in overleg met Van der Valk, eerst graag weten hoe de omgeving daar over dacht.

Burgemeester en wethouders hebben een plan uitgewerkt met voorwaarden voor Van der Valk. Volgende week presenteren ze dat aan de gemeenteraad.