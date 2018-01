Fier wil mannelijke loverboy-slachtoffers apart behandelen

Fier Fryslân in Leeuwarden wil een apart behandelcentrum oprichten voor jongens, die het slachtoffer zijn geworden van gedwongen prostitutie of een andere wijze van seksuele exploitatie. Dat zegt directeur Anke van Dijke. Er wordt nu gezocht naar een plek voor de jongens in Fryslân of Groningen.

Vooral meisjes die het slachtoffer zijn van geweld zijn nu in beeld bij de organisatie, maar er wordt ook al hulp gegeven aan jongens. Met behulp van het landelijke loverboy-meldpunt Watch Nederland zet onder andere Fier dit jaar in op meer aandacht en onderzoek naar deze doelgroep. Daarbij proberen ze ook met lokprofielen en lokadvertenties meer inzicht te krijgen in deze wereld. De kans dat slachtoffers zich daarna melden, wordt daarmee wel groter.

Volgens Van Dijke verdienen de jongens net zoals de meisjes een apart behandelcentrum voor hulp met de trauma's die ze hebben opgelopen.