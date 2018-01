Trainersduo De Jong en Van der Heide trouw aan De Graafschap

De Friese voetbaltrainer Henk de Jong (53) is ook het komende seizoen nog de eerste coach van voetbalclub De Graafschap uit Doetinchem. De Jong heeft zijn contract met een jaar verlengd. Ook zijn assistent Sandor van der Heide heeft bijgetekend tot halverwege 2019. Komende vrijdag speelt De Graafschap in Leeuwarden tegen de oude club van het trainersduo, SC Cambuur.

"Zoals eerder aangegeven, heb ik het erg naar mijn zin bij De Graafschap. Het werkklimaat is prima, ik ben tevreden over de samenwerking met alle collega's binnen de club. We gaan doorontwikkelen, spelers en begeleiding moeten iedere dag beter willen worden. Er zijn hier nog genoeg mogelijkheden om door te groeien." zegt De Jong.