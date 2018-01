Snackbar weer overvallen in Oudeschoot, politie zoekt dader

In Oudeschoot is dinsdagavond rond negen uur een snackbar aan de Archimedesweg overvallen. De politie roept mensen via burgernet op om uit te kijken naar een jongeman van 18 of 19 jaar oud met een zwarte muts op. Een woordvoerder van de politie kan op dit moment niet zeggen of er wat buit is gemaakt, en ook niet of er sprake was van een wapen.

Het is de derde keer in de afgelopen drie jaar dat deze snackbar wordt overvallen. In het voorjaar van vorig jaar was het de laatste keer. Toen werden de medewerkers van de eetgelegenheid met een mes bedreigd. Er ontstond een worsteling tussen de eigenaar en de overvaller, waarbij de overvaller klappen kreeg met een frituurmandje. Hij vluchtte daarna.