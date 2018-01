Surhuisterveen maakt zich op voor 'bijzonder' NK

Het Nederlands Kampioenschap veldrijden wordt voor het eerst sinds 90 jaar weer in Fryslân georganiseerd. Surhuisterveen is zaterdag en zondag het decor van het evenement. Normaalgesproken wordt daar begin januari de centrumcross georganiseerd en nu heeft dat dus de officiële titel van Nederlands Kampioenschap gekregen. "We hebben er wel extra werk van", vertelt voorzitter Albert Helfrich van de Stichting Wielercomité Surhuisterveen. Ook het natte weer van de afgelopen weken speelt nog een rol. Daarom is op sommige plekken een dubbele strook aangelegd. "En dat is dus twee keer zoveel werk", zegt parcoursbouwer Geert Visser. Al weken zijn vrijwilligers aan de slag met de voorbereidingen voor het NK Veldrijden.

Trots

Er is al veel langer moeite gedaan om het toernooi naar Surhuisterveen te halen, vertelt Helfrich: "Het heeft een paar jaar geduurd, maar we hebben het voor elkaar gekregen. Dat is veel lobbywerk. Dat het voor het eerst sinds 90 jaar in Fryslân is, daar zijn we erg trots op. Dat is absoluut bijzonder." De verwachting van de organisatie is dat er zowel zaterdag als zondag tussen de 12.000 en 15.000 mensen naar het dorp komen. Zaterdag rijden de masters, dames en jongeren. Zondag zijn de amateurs en de mannen aan de beurt.

Toppers

Het is nog niet zeker of Gosse van der Meer uit Surhuizum ook aan de start staat. Hij komt terug van een blessure. Rick Nobel uit Foudgum is een andere Fries, die ook op de startlijst staat. Bijna alle Nederlandse toppers zijn erbij in Surhuisterveen. Alleen Marianne Vos is een grote naam die heeft afgezegd. Anderen als Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Lars van der Haar doen dat weekend mee. "Nederland telt erg mee bij zowel de mannen als de vrouwen. Daarom zijn we ook zo blij dat ze allemaal naar Surhuisterveen komen. Het is toch wel wat voor een plaatsje met 5.600 inwoners. Dat ze hier naartoe willen komen, vinden wij prachtig!"