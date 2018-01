Eerste gedicht Dichter fan Fryslân bekendgemaakt

Eeltsje Hettinga heeft woensdag zijn eerste gedicht als Dichter fan Fryslân bekendgemaakt. Hettinga is sinds 1 januari 2018 officieel in functie als Dichter fan Fryslân. Hij is in deze functie benoemd door de provincie op 24 november in Balk. Daar is afgesproken dat hij in de loop van dit jaar zes gedichten zal schrijven, geïnspireerd door de actualiteit. Het eerste gedicht heeft 'In ferdwinen'. Hieronder is de volledige tekst te lezen in het Fries.

In ferdwinen

He disappeared in the death of winter

W.H. Auden

Inkeld labyrint binne de dagen

in sykjen by in ferdwinen

fan hy dy't libben it libben sei,

in lûd dat it hert fan hiel

't hielal tikjen en tromjen die,

o, hoe't alles kloppe, útlitten,

fûl en klear yn 'e oere fan

in jonkheid, sis, a knock

knock knockin' on heaven's door.

Yn in sykjen by in ferdwinen

rint yn de romten achter toer en

klok elk spoar dea en stomp,

sa't alle yn stegen en gloppen

opfandele kamerabylden, oars

net sizze as: 'Nee, nee, net sjoen,

nee, nee, net heard, nee, nee,

wy witt' fan neat', dêr't de stêd

in spul fan mist en skimen is.

Inkeld labyrint de dagen

by in ferdwinen yn in sykjen

sûnder ein, sa't alle fragen

sûnder útsjoch binne, blyn as

dizze nacht de dize fan winter,

omwaarjend oer kanalen en

brêgen en tuorren en grêften,

dôf foar it wurd dat it hert fan

hiel 't hielal tik en tromjen die.