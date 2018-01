Twee pinpasdieven gezocht na diefstal in Heerenveen

De politie heeft foto's vrijgegeven van een man en een vrouw, die ervan worden verdacht dat ze grote bedragen hebben opgenomen met een gestolen pinpas. Er zijn twee passen gestolen. Een daarvan is van een 83-jarige vrouw uit Heerenveen. Drie dagen nadat ze haar pas voor het laatst had gebruikt, kwam haar familie erachter dat er geld van haar rekening miste. Een bewakingscamera heeft beelden gemaakt van de man die de pinpas heeft gebruikt.

De andere pas was van een 69-jarige vrouw uit Heerenveen. Haar pas is uit haar zak gestolen door twee vrouwen, toen ze aan het winkelen was. Het is niet duidelijk of de beide zaken iets met elkaar te maken hebben.