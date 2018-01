PVV-Tweede Kamerlid boos op burgemeester van Harlingen

PVV-Tweede Kamerlid Martin Bosma is woedend op burgemeester Roel Sluiter van Harlingen. Die zei in een interview met Omrop Fryslân dat de PVV en het Forum van Democratie onfatsoenlijke partijen zijn. Op Twitter wijst Bosma erop dat de PVV de tweede partij van Nederland is. Hij noemt de PvdA van Sluiter een overbodige splinterpartij en Sluiter zelf een 'ongekozen regent'.

Sluiter zegt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Harlingen dat hij moeite had met de aanwezigheid van de beide 'rechts-radicale' partijen in de raad. Samenwerking zou voor hem erg moeilijk zijn, zegt hij. Het had Sluiter 'persoonlijk geweld aangedaan' als de PVV en Forum voor Democratie onderdeel werden van de raad. Hij vindt het 'prima' dat die partijen er Harlingen niet zijn.

Ongekozen regent van overbodig links splinterpartijtje vindt tweede partij van Nederland niet fatsoenlijk.



Vraag: wanneer kunnen wij onze burgemeesters zélf kiezen? https://t.co/Ei6WTlg78y — Martin Bosma (@Martinbosma_pvv) January 9, 2018

'Onhandig'

Ook vanuit de eigen raad komt er kritiek op de burgemeester. Raadslid Paul Schoute noemt de uitspraak van Sluiter 'onhandig'. Sluiter laat zo niet zien dat hij boven de partijen staat, zegt Schoute. "De VVD Harlingen zou in een democratisch proces de strijd aangaan met de PVV en FvD. (...) Zolang deze partijen, of andere, niet bij wet verboden zijn ga je democratisch en op inhoud in debat. En dan beslist de kiezer."