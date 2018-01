Werkstraf geëist voor aanrijden van fietser en voetganger

Het Openbaar Ministerie heeft een werkstraf geëist van 60 uren en een voorwaardelijk rijverbod van een half jaar voor een automobilist, die eind 2016 bij Buitenpost twee mensen heeft aangereden. Justitie verwijt de man dat hij niet goed heeft uitgekeken. Hij reed eerst van achter een fietser aan en met de fietser nog op de motorkap reed hij tientallen meters verderop een voetganger aan. De fietser raakte ernstig gewond, de voetganger brak een been.

Niets gezien

De verdachte, een 39-jarige inwoner van Gerkesklooster, zegt dat hij de fietser nooit heeft gezien. Hij heeft toegegeven dat hij voor de aanrijding op zijn telefoon keek, omdat hij een Facebook-melding kreeg, maar zegt dat hij ruim voor de aanrijding zijn telefoon weer had weggelegd. Hoe het kon dat hij de fietser niet zag, kon hij niet zeggen. De fietser, een 38-jarige man uit Gerkesklooster, is na de aanrijding dagenlang in slaap gehouden in het UMCG in Groningen. Hij had onder andere gebroken ruggenwervels, een ingeklapte long en schedelletsel.

Raadsel

Dat de man na de aanrijding met de fietser ook nog een stuk is doorgereden en uiteindelijk tegen de 35-jarige voetganger uit Polen botste, stelde de rechters voor een raadsel. De verdachte zei dat hij niet in staat was adequaat te reageren en dat hij de auto in een soort van schrikreactie door liet rollen.

De Leeuwarder rechtbank doet uitspraak op 23 januari.