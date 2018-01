"Gaswinning Ternaard ingezet bij gemeenteraadsverkiezingen"

De stichting Vaste Grond Dongeradeel wil de toekomstige gaswinning bij Ternaard de inzet maken van de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De stichting heeft de partijen in de Tweede Kamer in een brief gevraagd hoe ze denken over de gaswinning. Die moeten voor 2 februari reageren. Want dan kunnen mensen in Noordoost-Fryslân er bij de gemeenteraadsverkiezingen rekening mee houden. En er zou ook nog tijd zijn om discussieavonden met kamerleden te organiseren.

Over de mogelijke gaswinning bij Ternaard loopt een inspraakprocedure, maar de stichting Vaste Grond Dongeradeel heeft daar minder vertrouwen in. Dat komt omdat de NAM daar ook aan meedoet.