Geert Dales, de oud-burgemeester van Leeuwarden, keert terug in de politiek. De oud-VVD'er wordt in Amsterdam lijstduwer voor de partij 50Plus. Dat meldt NRC Handelsblad. Dales zegde een aantal jaar geleden zijn lidmaatschap van de VVD op, en laat weten dat hij zich bij de partij van Henk Krol thuisvoelt.

Geert Dales werd in 2004 burgemeester in Leeuwarden. Drie jaar later stapte hij alweer op.