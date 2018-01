Nieuw college gemeente Leeuwarden gepresenteerd

Het college van de gemeente Leeuwarden bestaat de komende vier jaar uit de PvdA, CDA, PAL/GroenLinks en D66. Dat is dinsdagmiddag bekend geworden op een persconferentie van de gemeente. Sjoerd Feitsma en Henk Deinum van de PvdA en Friso Douwstra van het CDA keren terug als wethouders. Hilde Tjeerdema, uit naam van D66, en Herwin van Gelder van PAL/GroenLinks zijn nieuw in het college. Tjeerdema was de afgelopen jaren fractievoorzitter van D66 in de Leeuwarder gemeenteraad. Herwil van Gelder was wethouder van GroenLinks in de Groningse gemeente De Marne.

In vergelijking met het vorige college heeft de PvdA een wethouder minder. Andries Ekhart keert niet terug. Hij gaat verder als raadslid. Dat doet hij onder leiding van Lutz Jacobi. Het oud-Tweede Kamerlid wordt de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA in Leeuwarden.