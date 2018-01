Een man in een elektrische handbike-rolstoel is dinsdagmiddag in Heerenveen gewond geraakt bij een aanrijding. De man reed in zijn rolstoel op een rotonde in de Oranje Naussaulaan, vlakbij de grote weg. Wat hij daar deed, is onduidelijk. Een automobilist reed de man aan. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.