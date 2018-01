Hond die schapen doodbeet is "goede lobbes" en ongevaarlijk

De herdershond die vrijdag en zaterdag in een weiland bij Goutum schapen aanviel en dood beet, is ongevaarlijk voor mensen. Dat zegt de politie na een bezoek aan de eigenaars. Een hondenbegeleider is maandagavond bij de eigenaars thuis geweest om de hond te beoordelen en ziet de zeven jaar oude herder als een "goede lobbes", die geen mensen aanvalt. Wel denkt de agent dat hij weer schapen zal pakken, als hij bij ze in het weiland komt.

De hevig geschrokken eigenaars hebben volgens de politie toegezegd, dat ze de hond voortaan aan de riem houden en een muilkorf omdoen. Ze zullen bovendien contact zoeken met de eigenaar van de schapen om excuus aan te bieden en de schade te vergoeden. Er komt verder geen strafrechtelijk onderzoek en de eigenaars krijgen ook geen boete voor het niet aanlijnen van de hond.