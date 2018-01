Verontwaardiging over 'te hoge prijzen' bij kringloopwinkel

Op social media is de laatste dagen verontwaardiging ontstaan over de prijzen van spullen in de kringloopwinkel van Omrin in Leeuwarden. Op Facebook schrijven mensen dat ze de prijzen te hoog vinden. Omrin heeft op Facebook aangegeven dat ze naar de prijzen zullen kijken. "Wij zijn ons ervan bewust en daar waar wij op worden gewezen, passen we de prijzen aan", vertelt manager Sjoerd Seldenrust.

Toch is de twee maanden oude winkel erg populair, zegt Jelmar Helmhout van Omrin. Ze hebben moeite om genoeg vrijwilligers te vinden om de grote kringloopwinkel draaiende te houden. De winkel is een van de grootste van het land met 8.000 vierkante meter. Ook is het soms lastig om het niveau van kwalitatief goede tweede- of derdehands spullen op peil te houden.

Om de waarde van de producten goed te kunnen inschatten, krijgen medewerkers een cursus. Hierdoor wordt voorkomen dat er te hoge prijzen worden gevraagd. "Maar waar mensen werken, worden ook wel eens foutjes gemaakt", zegt Seldenrust.