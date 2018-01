Vermist pauwenpaartje na maanden terug bij eigenaar

De twee wilde pauwen die vorige week in Damwâld omzwalkten, zijn terug bij hun eigenaar. Deze inwoner van Wâlterswâld was ze sinds september kwijt. Het mannetje en het vrouwtje logeerden al die tijd bij huisarts Van den Bremer in Damwâld. Daar kregen ze te eten, tegelijkertijd met zijn kippen.

Kippenhok

Waarschijnlijk vanwege het vuurwerk rond oud en nieuw is het koppel pauwen in een andere buurt terecht gekomen. Daar maakten mensen melding van de pauwen bij de dierenopvang van Harm Sliep in Dokkum. De pauwen konden uiteindelijk met kippenvoer in een kippenhok worden gelokt en zijn daarna naar de Schutstal in Dokkum gebracht.

Zo ontstond een zoektocht naar de eigenaar van de vogels. Via de Facebook-pagina van Omrop Fryslân kwam onze verslaggever op het spoor van die huisarts. Maar die wilde ze niet terug hebben, omdat ze zijn eigendom niet zijn. Wel bood hij aan om ze onder te brengen bij familie, die daar ruimte voor heeft.

Opgegeten

Harm Sliep kreeg ondertussen tientallen telefoontjes van mensen die de pauwen wel willen hebben. Maar ze gaan naar de oorspronkelijke eigenaar in Wâlterswâld. Die was ze dus al maanden kwijt. Volgens hem zijn ze ontsnapt uit zijn volière en hij dacht dat ze inmiddels opgegeten zouden zijn. Oproepen van de huisarts om de eigenaar te vinden, heeft de man niet gezien. Dinsdagochtend heeft hij zijn pauwen opgehaald en de kosten voor de opvang betaald. Sliep zal later nog een keer op bezoek gaan om te kijken hoe het met de pauwen gaat.