Amelander coalitie staat op scherp na CDA-flirt raadslid

De coalitie van Ameland, bestaande uit de partijen Ameland'82 en Algemeen Belang Ameland (ABA), staat op scherp, na het voornemen van raadslid Alice de Jong van ABA om na de verkiezingen op 21 maart over te stappen naar het CDA.

De fractie van Ameland'82 had aangegeven niet langer vertrouwen te hebben in de coalitie. De partij wil daarom de komende maanden alleen lopende zaken afhandelen. Het plan om de coalitie demissionair te laten verklaren lukte niet omdat dit bij gemeentewet verboden is.

Burgemeester Albert de Hoop laat uitzoeken wat dit voor het werk van het college betekent.