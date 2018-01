Marieke Kamminga is niet langer de commercieel manager van SC Heerenveen. De 37-jarige Kamminga was nog maar net in deze functie werkzaam bij de voetbalclub.

Kamminga volgde op 1 januari Henk Bloemers op, maar legt haar taken nu naast haar neer wegens 'onverwachte privé-omstandigheden', zo valt te lezen op de website van de eredivisionist.