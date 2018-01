Gemeente Opsterland chat met jeugd

Opsterland wil jongeren meer betrekken bij het gemeentelijk beleid en is daarom met tien jongeren van 10 tot 16 jaar aan het chatten. Dat is volgens de gemeente een goede manier om met de jongeren in contact te komen. Met de chats wil de gemeente een beter beeld krijgen van wat er speelt onder jongeren en wat ze nodig hebben. Uit de eerste chats, die onlangs hebben plaatsgevonden, bleek dat de jeugd graag wil meepraten over sport, veiligheid op straat en tijdens het uitgaan en over activiteiten in de buurt.

Voordat de gemeente begon met de chats met de jongeren, werd er onderzoek gedaan onder 105 jongeren. De chatters komen uit Bakkeveen, Frieschepalen, Ureterp en Wijnjewoude. Jeugd uit andere dorpen kan zich ook nog opgeven om mee te praten.