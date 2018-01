De politie in Leeuwarden heeft maandagavond met getrokken pistool een ruzie op de Achter de Hoven beëindigd. Bij de politie was een melding binnengekomen dat er gedreigd werd met een vuurwapen. Dat was niet het geval, zo werd later duidelijk. Wel is er een man aangehouden.

Deze man, een 41-jarige inwoner van Leeuwarden, was onder invloed van GHB en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt voor het verstoren van de openbare orde.