De Friese selfiespot is in de nacht van maandag op dinsdag in Groningen beklad. Onbekenden hebben de letters 'Fryslân' en het pompeblêd met groene verf ondergesmeerd. De selfiespot stond nog geen dag voor de Groninger MartiniPlaza.

In Groningen vindt woensdag de nieuwjaarsborrel plaats van de drie noordelijke provincies. Er gingen al geluiden op dat de Friese letters sommige Groningers een 'doorn in het oog' zouden zijn.