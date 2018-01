Kunstproject moet beeld van psychiatrie positiever maken

De problemen van mensen die hulp nodig hebben van de geestelijke gezondheidszorg worden vaak onderschat. Dat zeggen de initiatiefnemers van een Fries kunstproject, dat aandacht vraagt voor deze groep mensen. Het project moet een positief beeld ontwikkelen van zowel de psychiatrie als de patiënten. Het is de bedoeling dat patiënten en voormalig patiënten gezamenlijk een groot panorama schilderen, dat later dit jaar in Franeker komt te hangen.

Kunstenares Baukje Spaltro uit Amsterdam heeft de artistieke leiding over het project. Zij zal ervoor zorgen dat de tekeningen, die de patiënten maken, samen één geheel vormen. Deze week vinden de eerste bijeenkomsten plaats.