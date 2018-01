Hildebrand Bijleveld houdt met ingang van 1 februari op als hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Bijleveld begon op 1 oktober vorig jaar als eindverantwoordelijke van de krant. Na ruim drie maanden kwam hij tot de conclusie dat zijn visie onvoldoende aansloot bij die van de redactie, zo viel dinsdag in het Friesch Dagblad zelf te lezen.

Bijleveld blijft wel in dienst bij NDC mediagroep, het bedrijf waar het Friesch Dagblad onderdeel van is. Bijleveld was de opvolger van Lútsen Kooistra.