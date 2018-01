Aardbeving Groningen maakt actiegroep Ternaard strijdbaar

De aardbeving in Groningen versterkt de actiegroep 'Ternaard foar de wyn' in het streven om verder te gaan met de strijd tegen de gaswinning. Henk Vellinga van de actiegroep is erg geschrokken van de zwaarte van de beving. Hij leeft dan ook erg mee met de inwoners van het gebied rondom Loppersum. Toch is het voor de actiegroep ook goed. Het stimuleert om gemotiveerd te blijven en niet 'murw' geslagen te worden door alle bijeenkomsten die georganiseerd worden om mensen ervan te overtuigen dat gaswinning niet gevaarlijk is.

De NAM stelt, zo zegt Vellinga, veel te leren van het proces in Groningen. Maar volgens de actiegroep is er eigenlijk maar een les: de gaskraan moet zo snel mogelijk dicht. Daarnaast moet er volop gezocht worden naar alternatieve bronnen van energie, zo zegt Vellinga.