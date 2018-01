Fundament blokhuis Stavoren volgelopen met regenwater

De gemeente Súdwest-Fryslân doet onderzoek naar de mogelijke schade aan het fundament van het blokhuis van Stavoren. Dat is door al het regenwater van de afgelopen weken onder water gelopen. Het blokhuis is een replica van de burcht die in de 16e eeuw in het centrum van de stad stond.

In het zogenaamde poortgebouw is een lucht- en waterdichte ruimte gemaakt waar een deel van het oude fundament is opgebouwd. Zo'n ruimte is noodzakelijk om het te behouden. De ruimte is maandag leeggepompt. De burcht moet goed worden beschermd omdat het archeologisch erfgoed is.