Keuring Friesch Paarden-Stamboek twee dagen uitverkocht

De paardenkeuring van het Koninklijke Friesche Paarden-Stamboek van aankomende zaterdag is uitverkocht. Dat is eerder dan andere jaren. De belangstelling voor het paarden-evenement neemt toe, zegt een woordvoerder van het stamboek. Meer dan 25.000 mensen vanuit de hele wereld komen dit weekend naar het WTC in Leeuwarden. Niet alleen de zaterdag is uitverkocht, ook voor de vrijdagavond zijn geen kaarten meer. De organisatie kreeg de afgelopen dagen veel vragen van mensen die toch nog proberen een kaartje te bemachtigen. "Dan hebben ze al een vliegticket geboekt of ze staan al op Schiphol en dan proberen ze toch nog aan een kaartje te komen. Of de betaling via de creditcard lukt niet, maar we kunnen alles checken." zegt Marijke Akkerman van de organisatie.

De voorbereiding voor het evenement in het WTC Expo is in volle gang. Overdag zijn de keuringen en in de avonduren het paarden-evenement Friesian Proms. Daar wordt ook al veel voor geoefend.

