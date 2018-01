Sven Kramer gaat door na Winterspelen in Zuid-Korea

Sven Kramer (31) gaat na de Winterspelen in februari nog op zijn twee jaar door met schaatsen. Zijn contract met team LottoNL-Jumbo is verlengd tot en met 2020. Na zijn actieve schaatscarrière zal Kramer ook betrokken blijven bij de ploeg van coach Jac Orie.

Het oude contract van Kramer loopt dit jaar na de Spelen in Zuid-Korea af. Kramer zegt dat hij blij is met het nieuwe contract en de waardering die daaruit blijkt. Hij is van plan om bij de komende Olympische Spelen zijn erelijst verder uit te breiden. Daarnaast vindt hij het mooi dat het team LottoNL-Jumbo ook zijn expertise kan gebruiken na zijn actieve carrière.

Kramer rijdt al sinds het seizoen 2014-2015 voor LottoNL-Jumbo. Onder leiding van Orie haalde hij drie wereldtitels allround, drie Europese titels allround en zes keer goud op de WK Afstanden. Kramer zegt dat hij veel vertrouwen heeft in de aanpak van Orie en dat er voor zichzelf nog wel ruimte voor verbetering is.

Orie was ook erg te spreken over de contractverlenging van Kramer. "Sven is niet alleen een uitzonderlijk goede schaatser, maar hij heeft ook een voorbeeldfunctie binnen en buiten de ploeg. Hij stelt zich altijd zeer professioneel op en heeft oog voor het teambelang."