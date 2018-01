Burgemeester Harlingen: PVV en FvD onfatsoenlijke partijen

De PVV en Forum voor Democratie zijn onfatsoenlijke partijen en het is goed dat die in Harlingen niet meedoen aan de raadsverkiezingen in maart. Die boodschap had burgemeester Roel Sluiter maandag op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Sluiter heeft moeite gehad met de aanwezigheid van de beide 'rechts-radicale' partijen in de raad. Samenwerking met hen was voor hem heel moeilijk zijn geweest.

Als burgemeester sta je boven de partijen, zo zegt Sluiter. Bovendien heb je de keuze van de inwoners te respecteren. Toch zou Sluiter zichzelf geweld aandoen als beide partijen onderdeel zouden zijn geworden van de raad in de havenstad.