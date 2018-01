Joel de Jong wint sportprijs gemeente Harlingen

De 15-jarige Joel de Jong heeft dit jaar de Hotze Schuil-trofee van Harlingen gewonnen. Joel doet aan atletiek en heeft het afgelopen jaar acht Nederlandse records verbroken op de 100 en 200 meter. Ook doet hij aan verspringen. De jonge atleet heeft zich als doel gesteld mee te doen aan de Paralympische Spelen.

In november 2016 trok de moeder van Joel aan de bel, omdat hij een sportprothese niet vergoed kreeg en daarom niet mee kon doen aan gymnastiek op school en ook niet meer kon voetballen. Met behulp van het Foppefonds en andere sponsoren kwam er genoeg geld om een sportprothese te laten maken. Meer dan een jaar later is de prothese echter nog niet klaar. Joel baalt ervan, maar heeft wel een 'blade' in bruikleen gekregen. Dat werpt zijn vruchten af. Met drie keer per week trainen in Hoorn en zijn lidmaatschap van het talententeam van NOC*NSF werkt hij hard om zijn doel, de Paralympics, te bereiken. De Hotze Schuil-prijs is voor hem een extra stimulans. Dinsdag is er een reportage over het jonge talent in Fryslân Hjoed.