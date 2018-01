Leeuwarden presenteert dinsdag nieuw college

Het nieuwe college van Leeuwarden wordt dinsdag gepresenteerd. Dat zei wethouder Sjoerd Feitsma in het politiek programma It Polytburo van Omrop Fryslân Televisie. Feitsma is een van de vijf wethouders in het college. Met nog een PvdA-collega zal hij het nieuwe college vormen met leden van het CDA, PAL-GroenLinks en D66. Die laatste partij is nieuw in het hedendaagse bestuur van de stad.

Dinsdag wordt ook het collegeprogramma bekend. Dan wordt duidelijk hoe Leeuwarden de verwachte financiële problemen op onder andere het sociale domein wil aanpakken. Feitsma houdt in ieder geval de portefeuille cultuur.