Boek Elfkerkentocht over verhalen Friese kerken

Met de start van de campagne om aandacht te vragen voor het religieus cultureel erfgoed in heel Europa werd het boek de Friese Elfkerkentocht gepresenteerd met verhalen over elf Friese kerken. Het gaat over de kerkgebouwen, maar met name over het interieur en de verhalen die erbij horen, zegt schrijver Justin Kroesen. De banken, preekstoelen en kroonluchters vertellen verhalen van de Friese kunstgeschiedenis. Maar ook van de economische en sociale geschiedenis. De verhouding tussen man en vrouw, arm en rijk en over de edelen. En natuurlijk over de religieuze geschiedenis.

In de kerken is door generaties gebeden, gezongen en gepreekt. 2018 is het Europese Jaar van het Culturele Erfgoed. De organisatie Future for Religious Heritage zoekt steun en verhalen over kerken in heel Europa.