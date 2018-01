Sexbierummer schoolkinderen in zwembroek en bikini met -8

Op de dag dat in Fryslân de eerste slagen op natuurijs worden gemaakt, trokken zo'n vijftien leerlingen van groep 8 van PCBS De Skeakel in Sexbierum zwembroek en bikini aan. Bij een gevoelstemperatuur van acht graden onder nul sprongen ze samen het ijskoude water in voor een nieuwjaarsduik. In september was al afgesproken op deze manier het nieuwe jaar te beginnen, en zo aan het laatste eind van de basisschoolcarrière te beginnen. Volgens meester Vincent Achterberg waren de lage temperaturen geen reden om het niet te doen.

De koude nieuwjaarsduik vond plaats in het eigen zwembadje van opa en oma Van der Veen. "Tijdens de zomer wordt er veel gebruik van gemaakt, maar in de winter bij deze temperaturen... dat is uniek! Dit zijn echte bikkels."