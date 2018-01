Europese organisatie zoekt anekdotes over Friese kerken

De Europese organisatie voor religieus erfgoed zoekt anekdotes, aandenkens of ervaringen over Friese kerken. Het hoort bij een campagne om kerkelijk erfgoed van heel Europa te bewaren. 2018 is het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Met Leeuwarden als culturele hoofdstad is het niet toevallig dat een campagne om aandacht te vragen voor het religieus cultureel erfgoed hier start. In heel Europa worden persoonlijke verhalen verzameld die te maken hebben met kerken. Die gaan het hele continent over. Aan de campagne van de Future for Religious Heritage (FRH) kunnen ook Friezen meedoen door aandenkens, verhalen of ervaringen in te zenden. Een delegatie van de FRH uit Brussel en Parijs was maandag te gast bij de stichting Alde Fryske Tsjerken.

De campagne is maandag gestart in de Huizumer kerk met de presentatie van het boek de Friese Elfkerkentocht van schrijver Justin Kroesen met daarin historische en religieuze verhalen over elf Friese kerken. De inzendingen van verhalen kunnen naar info@frh-europe.org of naar de website van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.