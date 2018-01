Nieuwe vervoerder: leerlingenvervoer NO-Fryslân chaotisch

Het leerlingenvervoer in Noordoost-Fryslân verliep maandagochtend chaotisch. Een nieuwe partij heeft het vervoer sinds 1 januari overgenomen, maar dat ging niet helemaal goed. Sommige kinderen werden te laat opgehaald, anderen werden helemaal niet opgehaald.

Op school voor speciaal onderwijs De Wingerd in Damwâld werden zeven kinderen niet opgehaald. De school heeft tweehonderd leerlingen. Negen van de tien komen met het leerlingenvervoer. De ritten worden nu geregeld door de nieuwe vervoerscentrale Jobinder uit Dokkum. Dat ging nog niet helemaal zoals het hoort. De directie gaat ervan uit dat het om kinderziektes gaat. Jo-bin-der heeft aangegeven dat ze maandag zo'n zevenhonderd kinderen naar school moesten brengen. Ze laten weten dat er hard word gewerkt aan het verhelpen van die kinderziektes. Dinsdag moet het al een stuk beter gaan, zegt het bedrijf. Getroffen ouders die zich hebben verenigd op Facebook, laten het er niet bij zitten. Zij dienen klachten in bij Jobinder en de gemeenten.

Reina van Kammen haar zoon werd maandag opgehaald door een andere chauffeur. De gemeente heeft toegezegd dat die chauffeur van tevoren langs zou komen om kennis te maken. Dat is niet gebeurd. De chauffeur heeft zaterdag alleen even telefonisch contact gehad. En dat zorgt bij Van Kammen haar zoon voor onzekerheid en daarmee voor ander gedrag. Niet alleen Reina van Kammen haar zoon had een andere chauffeur, het gold ook voor de dochter van Hiltsje van der Wiel. Zij heeft een brief geschreven aan de gemeente, waar ze haar teleurstelling over het veranderde leerlingenvervoer heeft verwoord.