Darter Noppert naar tweede ronde Lakeside

Danny Noppert uit Joure heeft zich maandagmiddag op overtuigende wijze geplaatst voor de tweede ronde van Lakeside. De 27-jarige Jouster won op het podium in Frimley Green (Engeland) met 3-0 in sets van Richie Edwards uit Wales. Noppert verloor in de eerste en de tweede set geen enkele 'leg'. Alleen in de laatste set pakte tegenstander Edwards een leg af van de darter uit Joure. In de tweede ronde van het Lakeside-toernooi moet Danny Noppert het opnemen tegen Engelsman Mark McGeeney. Die wedstrijd wordt waarschijnlijk aankomende woensdag gespeeld.

De Jouster is op deze editie van het Lakeside Word Darts Championship niet een van de geplaatste spelers. De Jouster stond vorig jaar nog in de finale, maar heeft dit jaar niet veel toernooien gegooid bij de BDO-bond. Daarom moest Noppert dit jaar in de voorronde van Lakeside beginnen. In die partij won hij afgelopen zaterdag ook al met 3-0 in sets, toen was de Amerikaan Joe Chaney het slachtoffer.