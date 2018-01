Groen licht en provinciaal geld voor skatepark Grou

De provincie stelt 35.000 euro beschikbaar voor een skatepark in Grou. De organiserende stichting achter het skatepark verwacht dat de aanleg volgend voorjaar kan beginnen. De plannen zijn goedgekeurd en de gemeente Leeuwarden heeft ook geld vrijgemaakt voor het skatepark. De stichting Play Skate Court Grou verzoekt de sponsors de toegezegde bijdragen nu daadwerkelijk over te maken.

De bouwcommissie is momenteel met de gemeente in overleg over de aanleg van het park. Het skatepark zou in oktober open moeten zijn. Behalve een skeelerbaan komt er tevens een veld waar basketbal, korfbal en handbal kan worden gespeeld. Mensen met een beperking kunnen er ook terecht voor bijvoorbeeld rolstoelbasketbal of om te skeeleren.