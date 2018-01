Zijn maatregels nodig voor vernieuwde Europaplein?

De gemeente Leeuwarden wil volgende week duidelijkheid hebben of er maatregelen nodig zijn op het Europlein; de belangrijkste toegang tot de stad aan de westkant van Leeuwarden. Dat plein is net helemaal opnieuw ingericht, maar al twee keer is een auto van het plein geraakt en in een van de fietstunnels beland. Afgelopen vrijdag gebeurde dat nog. In beide gevallen waren er op dat moment geen fietsers in de tunnels, maar dat had heel anders kunnen lopen.

Wethouder Friso Douwstra heeft maandagmorgen ambtelijk overleg gehad over beide ongelukken. Er wordt bekeken of er bijvoorbeeld een vangrail nodig is op het plein, of dat de rand naast de weg misschien moet worden verhoogd. Douwstra geeft echter aan dat het niet zeker is dat er iets aan het plein moet veranderen. Het plein voldoet volgens hem op dit moment aan alle regels die daarvoor gelden. Tegelijkertijd zegt hij dat hij geschrokken is van de ongelukken.