Verdachten blokkade A7 gevraagd zich te melden bij politie

Verdachten van de blokkade op de A7, op de dag van de Sinterklaasintocht, zijn opgeroepen om zich te melden op het politiebureau. Er zijn op dit moment 31 mensen als verdachten aangewezen, waarvan achttien zijn geïdentificeerd. Maandag hebben de eersten een brief gekregen met daarin een uitnodiging om op het politiebureau te komen voor een verhoor.

Het onderzoek naar de blokkade is de afgelopen weken gericht op het identificeren van de betrokken personen. De achttien personen die nu bekend zijn, komen allemaal uit Fryslân. Er wordt nog gewerkt aan de identificatie van de andere 13 verdachten. De verdenking is op dit moment het blokkeren van de openbare weg, het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het verhinderen van een demonstratie. De verhoren zijn in januari.