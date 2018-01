Nationale viering 5 mei in Leeuwarden

De nationale viering van de bevrijding op 5 mei zal dit jaar in Fryslân plaatsvinden. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei bekendgemaakt. De organisatie gaat voor deze editie samenwerken met de provincie Fryslân en de NOS. Het doel is om een afwisselend programma neer te zetten. Zo zal onder andere de 5 mei lezing door filosoof en schrijver Stine Jensen in Leeuwarden plaatsvinden. Het nationaal bevrijdingsvuur wordt ook in de Friese hoofdstad aangestoken. Dit is het startsein voor de rest van het land om met de feestelijkheden te beginnen.

De dag ervoor, de nationale herdenking op 4 mei, krijgt ook een Fries tintje. Op de dam in Amsterdam mag een Friese leerling van het middelbaar onderwijs een eigen gedicht voordragen. Het thema voor de herdenking en de viering is dit jaar 'verzet'.