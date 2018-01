Dokkumer vrijgesproken van mishandeling ambulancepersoneel

Een 51-jarige Dokkumer is maandag door de rechter vrijgesproken van mishandeling van twee ambulancemedewerkers, nadat hij zijn eigen bloed naar ze had gesmeten. De medewerkers van de ambulance vonden de man op 24 juli vorig jaar dronken op zijn bank. Hij had een bloedneus en lag in een grote plas bloed. Hij werd direct agressief en smeet handenvol met zijn eigen bloed naar de verplegers. De leidinggevende van de hulpverleners deed aangifte om een punt te maken.

De Dokkumer zei onder de rechtszaak dat hij zich niets kan herinneren, maar dat hij zich diep schaamt voor het incident. De rechter oordeelde dat eerder sprake was van belediging dan van mishandeling. Omdat de Dokkumer daarvoor niet was gedaagd, werd hij op technische grond vrijgesproken.