Bestuurslid André Roorda van de Leeuwarder basketbalclub heeft zijn taken neergelegd. Roorda steunde coach Tony van den Bosch, maar stopt daar per direct mee. Hij heeft het te druk met zijn bedrijf, Roorda is eigenaar van beveiligingsbedrijf All Above Security. Roorda's taken worden overgenomen door de voorzitter van Aris, Johan Meijer. Hij blijft wel bestuurslid.

De Leeuwarder basketballers verloren afgelopen zaterdag in eigen huis op dramatische wijze met 48-99 van Den Bosch.