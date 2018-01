It Fryske Gea wil scherper toezicht op aangelijnde honden

Het toezicht op het aan de riem houden van honden moet scherper. Dat wil natuurorganisatie It Fryske Gea. Het komt steeds vaker voor dat loslopende honden andere beesten aanvallen en doodbijten. Dat komt omdat ze in gebieden worden vrijgelaten waar dat niet mag. Sipko Sikkes van It Fryske Gea wil dat daar een einde aan komt. Zo worden in het Rijsterbos, het werkgebied van Sikkes, regelmatig reeën en vogels aangevallen door loslopende honden. Bij elke ingang van het bos staan daarom bordjes waarop staat dat honden alleen aangelijnd in het bos mogen.

Afgelopen weekend werden bij Goutum nog drie schapen doodgebeten door een loslopende hond.