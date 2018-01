JR Shipping houdt controle over belangrijke containerschepen

Rederijgroep JR Shipping uit Harlingen heeft een nieuwe lening van 126 miljoen euro gekregen voor de herfinanciering van elf containerschepen. De schepen zijn sinds 2012 onderdeel van een speciaal fonds: het JR Fleet Fund CV. Dit is opgezet om de schepen door de crisis te helpen. De miljoenenlening die hiervoor nodig was, is eerst uitgegeven door de Duitse HSH Nordbank, maar wordt nu overgenomen door het Londonse Credit Investment Fund.

De herfinanciering was nodig omdat de markt voor containerschepen nog steeds niet volledig is hersteld van de crisis. Door de nieuwe financiering houden de Harlingers controle over elf belangrijke schepen in de vloot.