VIDEO: Schaatsen op natuurijs? Het kan net!

Op de Ryptsjerksterpolder stonden de eerste schaatsers maandagmorgen al op natuurijs. Na twee nachten vorst is er een dun laagje ijs, van twee centimeter. Genoeg voor een paar echte fans. Drie mannen durfden het al aan op het stuk ondergelopen weiland bij Ryptsjerk. Omdat het in de luwte ligt, kan daar vaak al vroeg gereden worden.

Jochem de Vries uit Gytsjerk was er maandagmorgen al vroeg bij, maar toen kon het nog niet. "Ik moest maar even kijken hoe het erbij lag. In de loop van de ochtend werd het beter, het was verder gaan vriezen en toen kon het wel. Het is wel technisch rijden, wat evenwicht en snelheid houden. Ik heb de voeten droog gehouden tot nu toe."

Julius Heinz kon het ook niet laten om even bij het ijs te kijken. "Hier en daar stappen we erdoorheen, maar het is wel een lekker gevoel om te rijden. Het is wel heel koud, de wind gaat dwars door je heen."

Herman van der Geest had ook al het gevoel dat het wel eens iets kon worden met het schaatsen. "Er is een mooie droge lucht. Het blijft spannend om te schaatsen op natuurijs, maar we hier lopen geen risico hoor, we kunnen niet verdrinken. In het ergste geval natte voeten. Je voelt het ijs golven onder de schaatsen. Het is heerlijk, ik geniet ervan."

Voor alle duidelijkheid het ijs is niet geschikt om massaal op te schaatsen uiteraard.