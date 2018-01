Hengstenkeuring Fries paardenstamboek is uitverkocht

De hengstenkeuring van het Koninklijk Fries Paardenstamboek voor aankomende zaterdag is uitverkocht. Dat is volgens KFPS voor het eerst. Begin december was al bekend dat de vrijdagavond van het evenement in het WTC Expo in Leeuwarden uitverkocht was. Volgens het KFPS is de laatste jaren goed te merken dat het totale evenement Faderpaard, met de muziek- en showavond Friesian Proms en de traditionele hengstenkeuring, steeds populairder wordt.

Uit de gehele wereld komen meer dan 25.000 mensen naar het evenement. Er zijn nog wel kaarten voor donderdagavond.

Omrop Fryslân zendt de Friesian Proms en de paardenkeuring op vrijdagavond en zaterdag live uit op televisie en internet.