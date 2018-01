Brandweerman krijgt lintje voor 27-jarig dienstverband

De 54-jarige Taco Machiele van de brandweer is maandagochtend in de kazerne in Heerenveen koninklijk onderscheiden voor zijn 27-jarig dienstverband. De inwoner van Wolvega werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester André van de Nadort van de gemeente Weststellingwerf.

Machiela begon in 1989 als lid van de vrijwillige brandweer in de voormalige gemeente Het Bildt, nu Waadhoeke, en ging daarna naar de brandweer in Oost- en Weststellingwerf. Hij was plaatsvervangend bevelvoerder, postcommandant en officier van dienst.